Он заявил, что "Россия хочет, чтобы эта война закончилась", зато "Украина хочет, чтобы эта война покончила с Европой".

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс рассказал, каким видит план Трампа по завершению войны в Украине.

"Думаю, что это выглядит так. Трамп садится и говорит русским, украинцам и европейцам: "Вы, ребята, должны выяснить, как выглядит мирное урегулирование". И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена, чтобы русские не вторглись снова", - сказал он в эфире подкаста Shawn Ryan Show.

По его словам, в таком случае Украина сохраняет свой независимый суверенитет.

Видео дня

"Россия получает от Украины гарантию нейтралитета, что он не вступает НАТО, не вступает ни в какие союзнические институты", - добавил Вэнс.

Он заявил, что "Россия хочет, чтобы эта война закончилась", зато "Украина хочет, чтобы эта война покончила с Европой".

"Европа, кстати, недофинансировала поддержку Украины, тогда как американские налогоплательщики были очень щедрыми к украинцам", - сказал Вэнс.

Он отметил, что Европа якобы хочет завершить войну из-за роста цен на энергоносители.

Также он хочет переложить ответственность за восстановление разрушенной Россией украинской инфраструктуры на страны Европы.

Война в Украине - позиция Джей Ди Вэнса

Ранее Джей Ди Вэнс заявил, что необходимо продвигать "приемлемый мир" для Украины. Ближайший союзник Трампа сказал, что "нужно верить в мир и принести его в этот регион". Вэнс также заявил, что "украинцам не хватает военных", не уточнив, на чем базируются эти выводы.

Кроме того, кандидат на должность вице-президента повторил, что Россия бы никогда не напала на Украину, если бы тот был главой Белого дома. По его словам, принести мир в Украину может только переговорщик, которого уважает российский диктатор Владимир Путин.

Вас также могут заинтересовать новости: