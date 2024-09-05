На второй саммит будут приглашены и представители РФ, сообщил украинский президент.

Продолжается война в Украине, и Киев совместно с партнерами подготовит к рассмотрению на следующем саммите мира, на который пригласят также и представителей РФ, детальный план окончания войны.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News. "Мы подготовим, как мы сказали, детальный план окончания войны. Подготовим с партнерами, которые поддержали коммюнике первого саммита. Мы проработаем каждый пункт этих кризисов, которые принес Путин. Мы проработаем наш вариант окончания войны", - сказал украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что "чем больше стран присоединятся, тем больше стран будут глубоко понимать детально этот план". По словам главы государства, этот план будет предложен к рассмотрению на втором Саммите мира, и "обязательно там должны присутствовать представители России".

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"Мы это понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно. И это нам понятно. И все страны нас просили, чтобы на втором саммите представители России были. Мы сказали: мы не против, мы все понимаем, давайте подготовим план и позовем их", - сказал Зеленский.

Новости Украины о переговорах - что уже известно

Как сообщал УНИАН, 15-16 июня в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира, инициированный Украиной. По его итогам было обнародовано совместное коммюнике об основах мира, которое сразу поддержали 80 стран и 4 организации. Другие страны постепенно продолжают приобщаться к этому коммюнике.

Основные тезисы документа:

ЗАЭС должна работать под полным суверенным контролем Украины;

доступ к морским портам на Черном и Азовском морях должен быть восстановлен;

все военнопленные должны быть освобождены, гражданские возвращены в Украину.

"Мы считаем, что достижение мира требует вовлечения и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили в будущем принять конкретные меры в вышеуказанных сферах с последующим привлечением представителей всех сторон", - говорится в документе. В июле Владимир Зеленский сообщил, что план для второго саммита мира должны подготовить уже к ноябрю.

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