По данным журналистов, рабочие погибают из-за ужасных условий труда и нарушения прав человека.

Тысячи рабочих ежегодно погибают во время строительства футуристического "небоскреба"-мегаполиса The Line в Саудовской Аравии.

Как сообщает Daily Mail, речь идет о рабочих-мигрантах, которые страдают из-за систематических нарушений условий труда. По данным журналистов, с 2016 года погибла 21 тысяча работников (не совсем понятно, как именно получили такую цифру).

Один из рабочих, который два года занимался строительством тоннеля для скоростных поездов, рассказал репортеру британского канала ITV, что он регулярно работает до 16 часов в день. Другие рабочие сообщили, что работают до 84 часов в неделю - намного больше, чем предусматривает законодательство. Работники жалуются на то, что времени на отдых очень мало.

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"Саудовская Аравия не очень заботится о гражданах других стран. К нам относятся как к нищим".

Больше деталей о строительстве The Line телеканал ITV обнародует в документальном фильме Kingdom Uncovered: Inside Saudi Arabia, который уже скоро увидит свет.

The Line - линейный "умный" город, который строят в провинции Табук. Это часть проекта Saudi Vision 2030 - программы, направленной на уменьшение нефтезависимости Саудовской Аравии. Она стартовала в 2016 году.

Как заявлялось ранее, город должен быть длиной 170 км. Предполагается, что в нем не будет автомобилей. Основу The Line должны составлять две зеркальные стены, между которыми будут расположены другие сооружения.

Отметим, что ранее проект уже подвергали критике: в частности, из-за его влияния на окружающую среду, а также сомнения относительно технологической и экономической жизнеспособности.

Саудовская Аравия - другие новости

Напомним, ранее Саудовская Аравия предостерегла G7 от ареста российских активов. В Эр-Рияде намекнули, что могут продать некоторые европейские долговые обязательства.

Также сообщалось, что Саудовская Аравия угрожала обвалить цены на нефть до критической отметки. Гнев Эр-Рияда вызвало поведение других стран ОПЕК+, которые якобы не придерживаются договоренностей.

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