Отмечается, что Эр-Рияд недоволен поведением "коллег" по добычи.

Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бин Салман пригрозил опустить цены на нефть до 50 долларов за баррель. Гнев властей страны вызвали так называемые "мошенники" в ОПЕК+, которые не придерживаются согласованных лимитов.

Издание The Wall Street Journal пишет, что эти заявления другие страны-производители восприняли готовность Саудовской Аравии начать ценовую войну, чтобы сохранить свою долю на рынке, если другие страны не будут соблюдать договоренности.

После того как во вторник Иран запустил ракеты по Израилю, цены на нефть выросли после нескольких недель стабильного снижения. Нефть марки Brent, международный эталон, подорожала на целых 5%, а затем поднялась на 2,4% до отметки чуть ниже 70 долларов. Стоит отметить, что, по мнению аналитиков, Саудовская Аравия нуждается в ценах на уровне 85 долларов за баррель, чтобы финансировать свои проекты.

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На Западе опасаются, что более масштабная война заблокирует экспорт нефти из Персидского залива и подтолкнет цены вверх. Но геополитическая напряженность сохраняется уже несколько месяцев, не оказывая существенного влияния на цены на нефть, а падение цен разочаровывает саудовских чиновников, потому что другие члены картеля игнорируют планы по ограничению добычи.

Отмечается, что Ирак в августе перепроизводил 400 000 баррелей в день, а Казахстан ожидает возвращения месторождения Тенгиз мощностью 720 000 баррелей в день. Кроме того, Россия добыла больше квоты в этом году по итогам июля.

За последний квартал основные эталоны потеряли около 16%. И это несмотря на усилия коалиции ОПЕК+ по стабилизации рынков за счет сокращения добычи. Группа неоднократно предлагала продлить срок действия этих ограничений, но цены все равно падали.

Сокращение добычи означает, что доля группы на нефтяном рынке сократилась. В этом году она достигла 48%, по сравнению с 50% в 2023 году и 51% в 2022 году. В 2025 году конкуренция еще больше обострится.

Ожидается, что запланированное увеличение добычи в США, Гайане и Бразилии увеличит мировое предложение нефти более чем на 1 млн баррелей в день. Бразилия присоединилась к группе ОПЕК+ в этом году, но не участвует в сокращении добычи.

Цены на нефть – Саудовская Аравия может обвалить рынок "черного золота"

26 сентября стало известно, что Саудовская Аравия готова отказаться от неофициальной цены на нефть в 100 долларов за баррель, готовясь к увеличению добычи с 1 декабря. Королевство смирилось с ожидаемым снижением цкее на нефть.

Стоит отметить, что власти Саудовской Аравии и раньше использовали ценовую войну, чтобы наказать недобросовестных "коллег" по добычи.

Королевство начало ценовую войну за нефть с Россией в марте 2020 года. Решение королевства качать нефть до рекордных уровней на фоне пандемии Covid-19 способствовало падению цен на нефть на 65% за квартал до 17-летних минимумов, а для США добыча стала и вовсе затратной – цены впервые в истории "ушли в минус".

Другой шаг Саудовской Аравии по увеличению добычи, чтобы наказать других производителей, привел к обвалу цен на нефть до уровня ниже 10 долларов за баррель в 1986 году.

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