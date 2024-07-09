В Эр-Рияде намекнули, что могут продать некоторые европейские долговые обязательства.

Министерство финансов Саудовской Аравии сообщило некоторым странам-членам Группы семи (G7) о неприемлемости ареста 300 миллиардов долларов замороженных активов Российской Федерации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, в Эр-Рияде намекнули, что в худшем случае могут продать некоторые европейские долговые обязательства.

"Министерство финансов Саудовской Аравии сообщило некоторым партнерам по G7 о своем несогласии с этой идеей, которая имела целью поддержать Украину. ... Саудовцы конкретно упомянули о долгах, выпущенных французским казначейством", - говорится в материале. Видео дня

Как известно, в мае и июне G7 изучала различные варианты относительно средств российского центрального банка. В конце концов, группа согласилась использовать полученные доходы и оставить сами активы в покое, несмотря на то, что США и Великобритания настаивали на том, чтобы союзники рассмотрели более смелые варианты, в том числе прямая конфискация. Некоторые страны-члены еврозоны были против этой идеи, опасаясь, что это может подорвать валюту.

СМИ отмечает, что активы Саудовской Аравии в евро и французских облигациях могут составлять десятки миллиардов евро, но, вероятно, они не настолько велики, чтобы их продажа могла существенно повлиять на ситуацию. При этом европейские чиновники все еще обеспокоены тем, что другие страны могут последовать примеру Саудовской Аравии.

"Какими бы ни были мотивы Саудовской Аравии, этот шаг подчеркивает ее растущее влияние на мировой арене и трудности, с которыми сталкивается "Группа семи", пытаясь заручиться поддержкой Украины со стороны стран так называемого "глобального Юга" перед лицом российской агрессии", - резюмирует издание.

Замороженные активы РФ - последние новости

Венгрия обжалует передачу Украине поступлений от замороженных активов РФ. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто.

По его словам, "ЕС пересек красную линию", использовав 1,4 млрд евро поступлений на финансирование поставок оружия в Украину, тогда как "на самом деле Венгрия этого не хотела, и нужно было бы единогласное решение".

Вас также могут заинтересовать новости: