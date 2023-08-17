По его словам, только Украина принимает решение по любым переговорам, которые ее касаются.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал скандал с главой его канцелярии о возможности обмена украинских территорий на членство в Альянсе.

Как пишет Reuters, на конференции в Норвегии генсек подчеркнул, что только Украина решает, когда есть условия для присоединения к любым переговорам и какое решение является приемлемым.

По его словам, роль НАТО заключается в поддержке Украины.

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"Его [Йенссена] послание и это мое главное послание, которое является главным посланием НАТО, заключается, во-первых, в том, что политика НАТО неизменна – мы поддерживаем Украину", - подытожил Столтенберг.

Территории Украины в обмен на членство в НАТО - скандал со Стианом Йенсеном

Как писал УНИАН, глава канцелярии НАТО Стиан Йенссен назвал возможным вариантом отказ Украины от некоторых территорий в обмен на членство в Альянсе.

Его заявление вызвало возмущение в МИД и СНБО Украины. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также жестко отреагировал скандал. По его словам, в НАТО фактически предлагают дать возможность России "апгрейдить все свои технологии убийства украинцев", накопить дополнительные ресурсы и передать войну "как эстафету" будущему поколению.

Позже Йенссен извинился и заявил, что его слова были ошибкой.

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