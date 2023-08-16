Теперь он заявляет, что надо просто дальше поддерживать Украину.

Официальный представитель НАТО Стиан Йенссен, который ранее предложил Украине уступить территории для членства а Альянсе, прокомментировал возникший скандал.

"Мое заявление об этом было частью большей дискуссии о возможных будущих сценариях в Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка", - заявил руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью VG.

Он подчеркнул, что сейчас самое важное - это поддерживать Украину, Вооруженные силы которой продолжают контрнаступление.

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"Многие отметили, что это происходит немного медленнее, чем они надеялись. Тем не менее, я хотел бы добавить к этому немного оптимизма, как я также сказал во время дебатов в Арендале. Надо помнить, что в начале войны была обеспокоенность тем, что Украина может развалиться в течение недель и дней", – добавил Йенссен.

Он утверждает, что сейчас вопрос в том, сколько территорий ВСУ смогут вернуть.

"Этого (развала Украины, - УНИАН) не произошло вообще. Они показали героическую борьбу с высшей силой. Сейчас тема в том, сколько территории Украина способна вернуть", - сказал чиновник НАТО.

Территории Украины в обмен на членство в НАТО - что за скандал

Как писал УНИАН, несколько ранее Йенссен назвал возможным вариантом отказ Украины от некоторых территорий в обмен на членство в Альянсе. Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко возмутился и заявил, что такие обсуждения неприемлемы.

Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов считает это заявление "странным вбросом", цель которого непонятна.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк также жестко отреагировал на слова Йенссена. По словам Подоляка, в НАТО фактически предлагают дать возможность России "апгрейдить все свои технологии убийства украинцев", накопить дополнительные ресурсы и передать войну "как эстафету" будущему поколению.

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