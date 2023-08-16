Россия обязательно должна проиграть, сказал Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк жестко отреагировал на скандальное заявление главы канцелярии НАТО Стиана Йенсена об обмене территорий Украины на членство в Альянсе.

"Это проявление малого понимания того, что сегодня происходит. Продемонстрировано абсолютное незнание природы этой войны, абсолютное непонимание того, к каким последствиям приведет подобное публичное высказывание. Это по сути прямое поощрение агрессора к совершению дальнейших преступлений", - заявил он.

По словам Подоляка, в НАТО фактически предлагают дать возможность России "апгрейдить все свои технологии убийства украинцев", накопить дополнительные ресурсы и передать войну "как эстафету" будущему поколению.

"Я, честно говоря, не понимаю, зачем настолько инфантильно выглядеть в глобальном информационном потоке. Чтобы что? На сегодняшний день не существует ни одного варианта, который привел бы к компромиссному решению. Их нет. Единственный вариант - паритетный объем оружия, который должна получить Украина. В связи с тем, что это война не Украины и России за территории, это война демократии за право жить в свободных условиях", - заявил Подоляк.

Россия обязательно должна проиграть, добавил он:

"Чтобы пойти на перерождение своей политической системы и таким образом гарантировать демократическому миру определенное время для переформатирования каркасов безопасности, чтобы подобные войны в XXI веке больше не возникали".

Территории Украины в обмен на членство в НАТО - скандальное заявление

Как писал УНИАН, глава канцелярии НАТО Стиан Йенссен назвал отказ Украины от некоторых территорий в обмен на членство в Альянсе "возможным решением".

На данное заявление отреагировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. По его словам, такие обсуждения неприемлемы.

Высказался по этому поводу и секретарь Совета Нацбезопасности Украины Алексей Данилов. Он назвал это заявление "странным вбросом", цель которого непонятна.

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