За минувшие сутки в Иерусалиме произошло два теракта.

Названо имя украинки, которая погибла во время одного из терактов в Иерусалиме. Вчера там дважды открывали стрельбу по людям.

Во время одного из терактов погибла украинка Ирина Королева, сообщает Time of Israel. Также издание, ссылаясь на другие СМИ, указывает, что женщина работала сторожем.

"Ирина Королева, гражданка Украины, стала шестой жертвой теракта прошлой ночью в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. Подробностей о ее похоронах пока не поступало", - говорится в сообщении.

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Теракты в Иерусалиме

28 января в Иерусалиме произошло два теракта. В первом случае палестинский стрелок убил семерых и ранил еще трех людей возле синагоги на окраине города. Мужчину застрелила полиция.

Во втором случае, по данным израильской полиции, 13-летний палестинец устроил стрельбу и ранил двух человек. Израильские власти назвали это нападение очередным террористическим актом в городе.

Теракты прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил свои соболезнования.

"Разделяем боль народа Израиля из-за терактов в Иерусалиме. Среди жертв – украинка. Искренние соболезнования родным погибших. Преступления цинично совершены, в частности, в Международный день памяти жертв Холокоста. Террору не должно быть места в современном мире. Ни в Израиле, ни в Украине", - написал он в Twitter.

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