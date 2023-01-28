Палестинский стрелок расстрелял людей возле синагоги в Иерусалиме.

Среди жертв террористической атаки, которая произошла 27 января в Иерусалиме, есть украинский гражданин.

Об этом сообщает Посольство Украины в Израиле в соцсети. "С грустью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданин Украины", - проинформировали в дипведомстве.

Дипломаты выразили глубокие соболезнования семьям погибших и молятся за полное выздоровление раненых.

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Также соболезнования в связи с террористическими атаками в Иерусалиме выразил президент Украины Владимир Зеленский.

""Разделяем боль народа Израиля из-за терактов в Иерусалиме. Среди жертв – украинка. Искренние соболезнования родным погибших. Преступления цинично совершены, в частности, в Международный день памяти жертв Холокоста. Террору не должно быть места в современном мире. Ни в Израиле, ни в Украине", - написал Зеленский в микроблоге Twitter.

Отметим, что за последние сутки в Иерусалиме произошло два теракта. В первом случае по сообщению Reuters, палестинский стрелок убил семерых и ранил еще трех людей возле синагоги на окраине Иерусалима. Мужчина открыл огонь, попав в несколько человек перед тем, как его застрелила полиция.

"Мы прибыли на место очень быстро, и это было ужасно. Раненые люди лежала на улице", - сообщил представитель израильской службы скорой помощи Шимон Алфаси.

Во втором случае израильская полиция заявила, что 13-летний палестинец выстрелил и ранил двух человек в Иерусалиме. Израильские власти назвали это нападение очередным террористическим актом в городе.

Теракты в Израиле

В Израиле часто происходят теракты с участием палестинцев. Так, 21 ноября 2021 года боевик палестинского движения ХАМАС открыл огонь в Старом городе. В результате один человек погиб, четверо получили ранения. При этом полицейские открыли огонь и ликвидировали стрелявшего.

Мощные взрывы прогремели 23 ноября 2022 года - на автобусной остановке и на перекрестке в Иерусалиме. Правоохранители тогда заявили о двойном теракте.

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