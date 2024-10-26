Агентство Пентагона по вопросам сотрудничества в области обороны заявило, что новый пакет будет состоять из ракетных и радиолокационных систем.

США одобрили для Тайваня пакет оружия на $2 млрд. Впервые он будет включать поставку передовой боевой системы противовоздушной обороны (ПВО), прошедшей испытания боем в Украине.

Агентство Пентагона по вопросам сотрудничества в области обороны заявило, что новый пакет будет состоять из ракетных и радиолокационных систем. В Пентагоне добавили, что этот пакет повысит безопасность Тайваня и "будет способствовать поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе", передает Reuters.

В частности, продажа ракетной системы предназначена для трех решений противовоздушной обороны средней дальности Национальной усовершенствованной зенитно-ракетной системы (NASAMS), которые включают ракеты наземного воздуха AMRAAM увеличенной дальности.

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Система NASAMS прошла боевые испытания в Украине и представляет значительное увеличение возможностей ПВО, которые США экспортируют Тайваню.

Издание со ссылкой на источник в правительстве США сообщило, что NASAMS является новым оружием для Тайваня. В Азиатско-Тихоокеанском регионе эти системы есть только у Австралии и Индонезии.

Министерство обороны Тайваня уже приветствовало выделение этого пакета военной помощи, отметив, что системы NASAMS прошли боевое испытание в Украине и добавив, что это повысит способности ПВО в условиях частых военных маневров Китая.

Противостояние Тайваня и Китая

Тайвань укрепляет вооруженные силы, чтобы противостоять Китаю, который назвал тайваньские власти "сепаратистами" и отклонил ее неоднократные призывы к переговорам. Правительство Китая заявило, что ни одна "внешняя сила" не может изменить будущее Тайваня.

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