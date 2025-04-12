Неугодных Трамп понизил в должностях и теперь на вершину иерархии Белого дома выйдет министр финансов Скотт Бессент.

Таможенная война президента США Дональда Трампа погрузила в хаос финансовые рынки во всем мире. Теперь глава Белого дома остался разочарован своими советниками из-за результатов введения пошлин.

Как пишет BILD, приближенный к Трампу консультант по вопросам торговли Питер Наварро, которого Илон Маск недавно обозвал "придурком", будет разжалован с должности, а вместе с ним и министр торговли США Говард Лютник.

Издание отметило, что Лютник также считается архитектором протекционистской таможенной политики. О его понижении сообщило и Politico.

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На первый план выйдет министр финансов Скотт Бессент, который слывет довольно уравновешенным чиновником.

Издание отметило, что эти перестановки говорят о том, что с тарифной войной Трампа что-то пошло не так, то есть не по плану.

Таможенная война Трампа

В середине недели рынки, торгующие государственными облигациями США, обвалились, что едва не закончилось финансовой катастрофой. На фоне этого Трамп был вынужден отложить введение огромных пошлин на импорт из 75 стран.

На сегодняшний день ожесточенная борьба идет только с Китаем, товары которого теперь облагаются в США пошлинами в 145%.

Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, повысил тарифы на американский импорт до 125%. К тому же вКитае заявили, что пошлины Трампа могут спровоцировать мировой гуманитарный кризис.

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