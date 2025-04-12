В КНР отметили, что наименее развитые страны сталкиваются с одними из самых больших рисков из-за пошлин США.

Министр торговли Китая Ван Вэньтао заявил, что непрерывное введение пошлин со стороны США нанесет большой ущерб развивающимся странам, в результате чего может даже возникнуть гуманитарный кризис, передает Bloomberg.

"Решительные контрмеры Китая направлены на защиту своих законных прав и интересов, а также на поддержку честности и справедливости в международном сообществе", - отметил Вэньтао.

По его словам, члены Всемирной торговой организации должны объединиться, чтобы противостоять "односторонности, протекционизму и практикам запугивания с помощью сотрудничества и многосторонности".

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Министр добавил, что наименее развитые страны сталкиваются с одними из самых больших рисков из-за американских пошлин.

Тарифная война между США и Китаем - что известно

Как писал УНИАН, накануне Китай снова повысил пошлины на товары США. Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Европейский Союз и Китай должны объединить усилия в противостоянии "односторонним запугиванием". По его словам, в тарифной войне не будет победителей, а если идти против мира, то это означает изолировать себя.

В то же время издание CNBC сообщило, что общая пошлина для Китая будет больше, чем сказал президент США Дональд Трамп. По информации СМИ, общая ставка пошлины на китайский импорт в США составит 145, а не 125 процентов.

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