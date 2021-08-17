Спикер Талибана заверил, что его страна хочет установить мирные отношения с другими странами.

Представители Талибана провели свою первую пресс-конференцию в Кабуле. Они рассказали о своем видении будущего Афганистана.

Как сообщает Al Jazeera, спикер Талибана Забихулла Муджахид заверил, что его страна хочет установить мирные отношения с другими странами, и не стремится найти себе "внутренних или внешних врагов".

По его словам, Талибан не позволит использовать территорию страны как базу для атак на какие-либо страны или отдельных людей.

Он также заверил, что права женщин в новом Афганистане будут защищены "в рамках Ислама".

Группировка ранее объявила в Афганистане всеобщую амнистию и призвала женщин войти в новое правительство, пытаясь снизить напряженность в недавно захваченной столице.

Талибан правил страной с 1996 по 2001 год, тогда в стране действовал особо жесткий режим исламского права.

Женщинам не разрешалось посещать школу и ходить на работу, в общественных местах они обязаны были скрывать свои лица. Выходить из дому им разрешалось только в сопровождении мужа или родственника-мужчины. За нарушение этих правил женщин публично унижали или избивали.

Читайте такжеВ Афганистане талибы забили насмерть многодетную мать прямо на глазах ее детей

Ситуация в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана и вступили в Кабул. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и сбежал из страны. По его словам, он отказался от власти, чтобы избежать кровопролития.

Воцарение власти Талибана спровоцировало панику и массовое бегство людей из страны. Коммерческие рейсы из Аэропорта Кабула были отменены, но тысячи людей начали буквально брать аэропорт штурмом. Американские солдаты, которые охраняют аэропорт, были вынуждены открыть предупредительный огонь в сторону толпы, сообщалось о случайных жертвах.

Некоторые афганцы пытались привязывать себя к шасси улетающих самолетов и погибли. Жуткие фото и видео этих событий гуляют по сети.

В то же время сегодня вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя законным главой страны. Он заверил, что находится на территории страны и призвал афганцев противостоять боевикам Талибана в рядах сопротивления.

Автор: Дмитрий Захаров