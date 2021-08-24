Талибы заявили, что "не поддерживают" выезд афганцев из страны и призывают США не поощрять эвакуацию граждан Афганистана.

Движение "Талибан" запретит эвакуацию иностранных граждан из Кабула после 31 августа.

Об этом заявил официальный представитель движения Забихулла Муджахид. Отвечая на вопрос BBC, он указал, что талибы "не поддерживают" выезд афганцев из страны и призывают США не поощрять эвакуацию граждан Афганистана.

"31 августа — это время, которое было выделено, а эвакуация после этой даты противоречит договоренностям. Всех людей следует вывезти до этой даты", - сказал Муджахид. По его словам, у западных стран есть достаточно времени для вывоза своих граждан. Также он сообщил, что талибы перекрыли дорогу, ведущую к международному аэропорту Кабула, и пропускают туда только иностранцев.

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Ранее представитель "Талибана" Сухейль Шахин заявил, что США и Британия должны до 31 августа вывести из Афганистана свои вооруженные силы, которые были введены для эвакуации людей. В противном случае со стороны движения "будет реакция", предупредил он. Сухейль Шахин отметил, что продолжительная эвакуация "вызовет недоверие между странами", передает kommersant.

Эвакуация из Афганистана

23 августа представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США продолжают ориентироваться на 31 августа как на дату, к которой они должны завершить эвакуацию как военных, так и гражданских лиц.

Многие страны проводят эвакуацию из Афганистана после захвата власти талибами. Из-за этого произошла давка, в аэропорту Кабула и его окрестностях погибло не менее 20 человек. Президент США Джо Байден утверждал, что эвакуация из Афганистана - это крупнейший воздушный мост в истории.

Автор: Ирина Погорелая