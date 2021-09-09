При этом о каких именно должностях для женщин идет речь, не уточняется.

В движении "Талибан", захватившем большую часть власти в Афганистане, заявили, что предоставят женщинам посты в новом правительстве страны, а также озвучили официальную позицию по поводу разгонов акций протеста.

Так, по словам официального представителя Исламского Эмирата Афганистана Забиуллы Муджахида, женщины появятся в правительстве Афганистана при талибах.

"Это правительство временное. У нас будут должности для женщин в соответствии с законами шариата. Это начало, но мы дадим место женщинам. Они могут быть частью правительства. Это будет наш второй шаг", - рассказал Муджахид в комментарии BFMTV.

При этом о каких именно должностях идет речь, не уточняется.

Отвечая на вопрос о жестоком подавлении протестов, главный представитель "Талибана" заявил, что власти хотят, чтобы все подобные акции официально регистрировались за сутки до начала.

Читайте такжеВ университетах Афганистана студенток теперь прячут от студентов за шторами (фото)"Мы хотим, чтобы каждая демонстрация оформлялась нашим Министерством юстиции за 24 часа до проведения в целях безопасности демонстрантов. Мы хотим, чтобы спецназ смог защитить демонстрантов. Дата, время, все должно быть объявлено. Мы хотим избежать произошедшей анархии, потому что нас не проинформировали и мы не смогли предотвратить вред. Мы просим у афганцев немного терпения, подождать, пока сформируется правительство", - утверждает Забиулла Муджахид.

По его словам, новый режим талибов будет отличаться от действовавшего в 1996-2001 годах, особенно в отношении международной политики.

"То, что происходило в прошлом, мы не будем обращать на это внимание. Мы хотим установить дипломатические отношения. Мы просим посольства вновь открыть свои представительства в Кабуле", - заявил пресс-секретарь и призвал все страны "признать правительство "Талибана".

При этом верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада публично призвал новое правительство "ввести в действие шариат" в стране.

"Правительство обеспечит установление в стране мира, процветания и устойчивого развития", - заявил он, прося своих соотечественников не уезжать за границу.

По словам Ахундзады, у режима талибов "нет проблем ни с кем".

Новое правительство Афганистана

Через три недели после силового захвата власти в Афганистане талибы во вторник, 7 сентября, назначили главных министров своего нового правительства, в котором не оказалось ни одной женщины.

В стране подавляются акции протестов сил сопротивления, а также активистов, выступающих в защиту прав женщин. В частности, на прошлой неделе боевики движения применили слезоточивый газ и произвели предупредительные выстрелы в воздух, когда десятки женщин вышли в центре Кабула, требуя сохранения своих прав.

При этом радикальная группировка утверждает, что будет уважать права женщин согласно своему толкованию исламского учения. Так один из высокопоставленных членов "Талибана" заявлял ранее, что женщин-министров в новом правительстве не будет, однако они будут играть определенную роль в этом органе.

Читайте такжеБоевики "Талибана" убили женщину без паранджи на глазах у всего селаВо время предыдущего установления Исламского Эмирата Афганистана (с 1996 по 2001 год) женщинам было запрещено среди прочего работать, учиться и выходить из дома без сопровождения мужчины из своей семьи.

В новом режиме талибы уже объявили о введении для женщин в Афганистане некоторых запретов. В частности, им запретят заниматься любым видом спортом, который "обнажает тело", в том числе и спортсменкам из национальных сборных, а также уже запретили работать и обязали оставаться дома, называя это, однако, временной мерой.

При этом вводятся и запреты, касающиеся не только женщин. Так, к примеру, в Афганистане будет запрещено публично исполнять и слушать музыку, так как это, по словам "Талибана", запрещено в исламе.

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Автор: Катерина Комолова