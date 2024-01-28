Иранская сторона утверждает, что выведено в космос, в частности, два наноспутника.

В воскресенье, 28 января Иран впервые якобы успешно запустил одновременно три спутника в космос.

Об этом сообщает государственное агентство IRNA. Отмечается, что спутник "Махда" и два наноспутника впервые одновременно вывели в космос с помощью ракеты-носителя "Симорг". "Махда" является одним из легких спутников иранского Института космических исследований для тестирования разработанных спутниковых подсистем. Основная задача спутника "Махда" - проверить точность работы ракеты-носителя "Симорг" при многократном выводе космического груза на низкую околоземную орбиту, а также оценить эффективность некоторых новых разработок и надежность технологий в космосе", - говорится в заявлении агентства.

"Симорг" является частью гражданской космической программы Ирана. Это двухступенчатая ракета на жидком топливе, предназначенная для вывода спутников на низкую околоземную орбиту. Все предыдущие попытки запуска ракеты-носителя "Симорг" терпели неудачу.

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Ранее, 20 января, Иран запустил в космос другой спутник - "Сорая". Тогда сообщалось, что "Сорая" - 10-й спутник, который был введен в космос при администрации президента Ирана Ибрагима Раиси.

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15 января "Корпус стражей исламской революции" Ирана запустил ракеты по "антииранским" целям вблизи города Эрбиль, а также в Сирии. 18 января стало известно, что Иордания, вероятно, нанесла авиаудары по южной части Сирии, во время которых погибли 10 человек. Вечером 20 января боевики, которых поддерживает Иран, запустили баллистические ракеты по авиабазе США в Ираке.

Иранские власти также помогают России во время войны против Украины - Иран предоставляет россиянам беспилотники-камикадзе "Шахед" различных типов. РФ, в свою очередь, этими дронами наносит удары по различным украинским объектам.

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