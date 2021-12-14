Всех шестерых обвиняемых осудили в закрытом режиме в гомельском СИЗО.

В Гомеле 14 декабря зачитали приговоры шестерым оппозиционерам режима Александра Лукашенко. Самый жесткий срок получил муж лидера оппозиционного движения Беларуси Сергей Тихановский - его приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

Об этом пишет белорусское издание Zerkalo.

Тихановского признали виновным по статьям об организации массовых беспорядков, разжигании социальной розни, препятствовании работе ЦИК и об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Оператор YouTube-канала "Страна для жизни" (Страна для жизни) Артем Саков и модератор соцсетей этого канала Дмитрий Попов приговорены к 16 годам колонии строгого режима по тем же статьям.

Читайте такжеЛукашенко утверждает, что союз Беларуси и России будет лучше ЕС и СССР (видео)Медиаконсультант "Радио Свобода" Игорь Лосик и блогер Владимир Цыганович приговорены к 15 годам колонии строгого режима по выше инкриминируемым статьям.

Лидера незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Николая Статкевича признали виновным в организации массовых беспорядков и назначили 14 лет лишения свободы.

Всех шестерых обвиняемых осудили в закрытом режиме в гомельском СИЗО.

Протесты в Беларуси и отношения Лукашенко с Путиным

В августе 2020 года в Беларуси вспыхнули массовые протесты из-за фальсификации президентских выборов, в результате которых ЦИК страны в очередной раз объявил Александра Лукашенко президентом Республики.

Десятки оппозиционных политиков и тысячи несогласных с действиями режима граждан были вынуждены покинуть страну из-за политического давления и преследования управляемыми Лукашенко правоохранительными органами.

Из-за насилия по отношению к своим оппонентам действия Александра Лукашенко осудили в ЕС и США, а также в Украине. Против лиц, причастных к задержаниям и убийствам протестующих, были введены санкции. Самого Лукашенко ни ЕС, ни Украина не признают президентом.

Тогда главным партнером Лукашенко оказался его давний союзник, российский лидер Владимир Путин. В отличие от Запада, Кремль избегал критики действий самопровозглашенного президента.

Беларусь еще больше сблизилась с Россией после ухудшения отношений Лукашенко с ЕС и Украиной.

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Автор: Яна Ставская