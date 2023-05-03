Стрелка задержали на месте преступления.

В одной из школ престижного района Белграда (Сербия) утром случилось кровавое побоище. Ученик седьмого класса открыл огонь на поражение прямо на уроке истории, пишет The Mirror.

Сообщается, что инцидент случился в 8:40 по местному времени. В результате стрельбы погибло, по предварительной информации, восемь детей и охранник. Стрелка задержали на месте преступления.

Как установили правоохранители, 14-летний школьник утром украл у отца пистолет и отправился на уроки. Пострадавшие дети рассказали СМИ, что сперва подумали, что кто-то бросает питарды в классе, но потом увидели закровавленного охраника и поняли, в чем дело.

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Некоторые очевидцы называют большее число жертв, например, девочка Евгения ответила журналистам, что помимо убитого охранника видела раненого в ногу мальчика, еще двух раненых мужчин и девушку.

Стрелка его ровесники характеризуют как скромного и тихого ученика, который получал хорошие оценки. Но, по непроверенным данным B92 і Vecernje Novosti, семиклассник якобы был под наркотиками. Его родители работают в системе здравоохранения.

По информации телерадиокомпании РТС, серьезные ранения получили три ученика, их увезли в больницу. Ранен и учитель. Во время поисков преступника школьников и персонал эвакуировали.

Стрельба в школе - резонансные происшествия со всего мира

В мае 2022 года 18-летний ученик средней школы Ювальда в штате Техас Сальвадор Рамос открыл огонь по ученикам, убив 14 человек и ранив двоих полицейских. У парня с собой были пистолет и винтовка. Тогда же Байден обратился к нации, призвав граждан молиться за жертв и противостоять оружейному лобби.

В том же году мужчина в черном устроил стрельбу в российском Ижевске. В результате нападения погибли 9 человек - 5 школьников, два охранника и и учителя. Еще 20 получили ранения.

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