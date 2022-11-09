Генсек НАТО выразил благодарность Британии, Канаде, Литве и другим странам, которые принимают участие в этих учениях, чтобы поддержать Украину в ее защите.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил украинских военных, которые проходят подготовку в Великобритании.

Как сообщает сайт НАТО, Столтенберг в начале своего визита в Великобританию высоко оценил поддержку Украины этой страной.

В частности, он присоединился к министру обороны Великобритании Бену Уоллесу в юго-восточном городе Лидд, в котором украинские военные проходят подготовку с участием британских, канадских и литовских инструкторов.

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Столтенберг считает обучение украинских военных "важным примером того, как Соединенное Королевство, которое является очень ценным союзником НАТО, способствует достижению реальных изменений".

Столтенберг встретился с украинскими военными в городе Лидд, где похвалил их за настроенность и мужество, потому что Вооруженные силы Украины продолжают противодействовать жестокой и неспровоцированной агрессивной войне России.

"Я поражен тем, что видел. Я видел навыки, самоотверженность украинских солдат, которые здесь проходят обучение, и меня вдохновляет то, как многому они учатся, как много они могут достичь всего за несколько недель, и я уверен, что это сделает реальный вклад на поле боя", - сказал Столтенберг.

Также сказано, что с момента незаконной аннексии Крыма в 2014 году, союзники НАТО, в том числе Великобритания, США, Канада Турция организовали подготовку для тысяч украинских военных.

Обучение украинских военных в Британии: что известно

В начале сентября британское Министерство обороны заявило о расширении учебной программы для украинских новобранцев, в частности курс обучения продлится с 3 до 5 недель.

По состоянию на 14 сентября прошли подготовку в Британии уже около 5 тыс. военнослужащих ВСУ.

Норвегия решила присоединиться к масштабным тренировкам украинских военных в Британии, а также Новая Зеландия отправила 120 инструкторов в Британию для подготовки украинских военных.