Йенс Столтенберг посетит Великобританию, где встретится с премьер-министром Риши Сунаком и министром иностранных дел Джеймсом Клеверли.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг посетит 9 ноября Великобританию.

Во время этой поездки он встретится с новоизбранным премьер-министром Риши Сунаком и министром иностранных дел Джеймсом Клеверли, сообщается на сайте НАТО.

Йенс Столтенберг также посетит вместе с министром обороны Беном Уоллесом британский военный объект, где проходят подготовку украинские военнослужащие.

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Украинские военные в Британии: что известно

Программу подготовки украинских военных в Британии президенту Украины Владимиру Зеленскому предложил британский премьер-министр Борис Джонсон во время июньского визита в Киев. Джонсон уточнил, что британские военные могут обеспечить подготовку до 10 тыс. украинских военнослужащих каждые 120 дней. 6 июля первая ротация украинских военных прибыла в Великобританию для учений.

Позже Великобритания решила значительно расширить программу подготовки украинских военных, так, чтобы она предусматривала обучение десятков тысяч солдат.

Норвегия решила присоединиться к масштабным тренировкам украинских военных в Британии, а также Новая Зеландия отправила 120 инструкторов в Британию для подготовки украинских военных.