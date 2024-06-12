По мнению генерального секретаря Альянса, это должно способствовать соблюдению союзниками выполнения обещаний.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг стремится, чтобы добровольные взносы индивидуальных стран-членов Альянса для поддержки Украины стали обязательством на уровне НАТО. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе перед двухдневной встречей министров обороны стран-членов Альянса.

Генеральный секретарь Альянса выражает надежду, что министры НАТО согласуют план помощи по безопасности и обучения для Украины.

Столтенберг отметил, что в НАТО есть широкая договоренность об обеспечении ведущей роли Альянса в координации помощи по безопасности и проведении учений для Украины. Он выражает надежду, что до июльского саммита НАТО в Вашингтоне будет согласовано финансовое обязательство перед Украиной.

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По его словам, будет усилена роль НАТО в оказании помощи Украине путем объединения совместных усилий стран-членов с использованием структур и совместного финансирования НАТО.

"Это один из примеров того, как мы, используя НАТО, можем иметь более прочную и предсказуемую структуру, особенно в сочетании с обязательством тратить не менее 40 млрд евро в год. Это обеспечит то, что мы будем иметь более долгосрочную и предсказуемую поддержку для Украины", - сказал Столтенберг.

Он сказал, что в Альянсе приветствуют добровольные взносы для поддержки Украины.

"Чем дольше длится эта война, тем важнее, что у нас будет больше предсказуемости, подотчетности и справедливого распределения бремени", - добавил генеральный секретарь Альянса.

В этой связи, он сказал, что ранее союзники делали объявления, которые не выполнялись.

"Если у нас будет роль НАТО в обеспечении большей прозрачности и подотчетности, мы можем предположить, что, на самом деле, больше союзников будут придерживаться (обещанного - УНИАН)", - сказал Столтенберг.

В этой связи, он напомнил, что США ранее потратили шесть месяцев на согласование дополнительной помощи для Украины, а обещания некоторых европейских союзников не были выполнены.

"И если мы превратим это не в добровольные взносы, а в обязательства НАТО, то конечно - это станет более надежным и более жизнеспособным, и по всем этим причинам я верю, что это поможет получить Украине нужную предсказуемость", - подчеркнул Столтенберг.

При этом, он подчеркивает, что цель всего этого заключается в том, чтобы сделать возможным прекращение войны.

"Сейчас президент Путин верит, что он может переждать нас, и по этой причине война продолжается. Когда мы способны донести очень четко и сильно, что мы готовимся на долгосрочную перспективу, на много лет, тогда, вероятно, что он поймет, что он не выиграет на поле боя, а должен будет сесть за стол и согласиться на долгосрочный мир", - сказал Столтенберг.

Сотрудничество Украины с НАТО

В июле на саммите НАТО в Вашингтоне страны-члены должны согласовать более сильную формулировку о будущем членстве Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс должен и дальше поддерживать Украину. Он выразил надежду, что страны-члены оборонного блока примут необходимое решение о дальнейшем сдерживании и обороне.

"НАТО задействовано в координации тренировок и помощи Украине, а также возьмут на себя долгосрочные финансовые обязательства", - заявил Столтенберг.

При этом он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения России НАТО оказывает Украине финансовую поддержку.

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