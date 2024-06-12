В частности, все страны-члены Альянса должны поддержать более четкую позицию относительно членства Украины в НАТО.

В июле на саммите НАТО в Вашингтоне страны-члены должны согласовать более сильную формулировку о будущем членстве Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе перед двухдневной встречей министров обороны стран-членов Альянса.

В частности, он ответил на вопрос, что именно Альянс может предложить Украине на саммите НАТО в Вашингтоне, если не будет приглашения к приобретению членства.

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"Я ожидаю, что союзники согласуют Комплексный пакет для Украины", - подчеркнул Столтенберг.

В частности, генсек Альянса пояснил, что речь идет о согласовании ведущей роли НАТО в предоставлении и координации военной поддержки, помощи по безопасности и обучении для Украины.

По его словам, это важно, потому что поможет Украине удовлетворить насущные потребности для самообороны, позволит НАТО помочь с развитием будущих украинских сил, обеспечить полную совместимость украинской армии с армиями Альянса, а следовательно - помочь Украине продвинуться к полному членству в НАТО.

Кроме того, он ожидает согласования финансовых обязательств для Украины.

"Я ожидаю, что союзники согласуют сильную формулировку относительно членства. Не мне вдаваться в детали и точную формулировку, но я ожидаю, что эта формулировка будет даже более четкой в нашем обязательстве, что Украина станет членом Альянса", - подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, генсек Альянса ожидает, что страны-члены НАТО до саммита и во время саммита в Вашингтоне будут делать важные объявления о предоставлении большего количества вооружения, систем противовоздушной обороны, артиллерии, ракет, которые срочно необходимы Украине, чтобы помочь ей взять верх как суверенному и независимому государству. "Конечно, без этого тема членства не будет обсуждаться. Мы должны обеспечить, что Украина возьмет верх", - сказал Столтенберг.

Украина и НАТО

Ранее Столтенберг подчеркнул, что Венгрия не будет участвовать и не будет противодействовать инициативам НАТО по поддержке Украины, которые должны согласовать на саммите Альянса в Вашингтоне. Соответствующая договоренность была согласована сегодня в Будапеште между генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом и премьером Венгрии Виктором Орбаном.

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