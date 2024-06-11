Генсек Альянса выразил надежду, что союзники примут на себя финансовые обязательства поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс должен и дальше поддерживать Украину. Он выразил надежду, что страны-члены оборонного блока примут необходимое решение о дальнейшем с сдерживании и обороне.

"НАТО задействовано в координации тренировок и помощи Украине, а также возьмут на себя долгосрочные финансовые обязательства", - заявил Столтенберг.

При этом он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения России НАТО оказывает Украине финансовую поддержку.

Видео дня

"Со времен полномасштабного вторжения России в 2022 году члены Альянса предоставляют Украине военную поддержку на сумму около 40 миллиардов евро ежегодно. Мы должны поддерживать этот уровень поддержки столько, сколько потребуется", - подчеркнул генсек.

По его словам, долгосрочная и надежная поддержка Киева дает Владимиру Путину четкий сигнал, что он не может нас пережить.

"Я ожидаю, что союзники примут на себя финансовые обязательства поддерживать Украину столько, сколько это потребуется", - указал представитель Альянса.

Помощь Украине от ЕС - последние новости

Глава Еврокомиссии Урсула фон де Ляйен заявила, что Европейский Союз выделит Украине 1,9 миллиарда евро финансовой поддержки по программе Ukraine Facility. Средства выделят уже в конце этого месяца.

Кроме того, она сообщила, что еще 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов будут доступны для помощи Украине в июле.

Вас также могут заинтересовать новости: