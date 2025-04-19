Однако США могут не поддержать страну в таком решении.

Израиль не исключает нападения на ядерные объекты Ирана в ближайшее время, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп сказал премьер-министру страны Беньямину Нетаньяху, что Америка пока не готова поддержать такое решение. Об этом рассказал израильский чиновник и еще двое других собеседников, которые знакомы с этим вопросом, передает Reuters.

"Израильские чиновники пообещали не допустить, чтобы Тегеран получил ядерное оружие, а Нетаньяху настаивает на том, что любые переговоры с Ираном должны привести к полному демонтажу его ядерной программы", - отметили в материале.

В свою очередь американские и иранские переговорщики планируют провести второй раунд предварительных ядерных переговоров в Риме, которые состоятся в субботу.

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По словам источников, в последние месяцы Израиль предложил администрации Трампа несколько вариантов атаки на иранские объекты, в том числе некоторые из них - в конце весны и летом.

"Планы включают сочетание воздушных ударов и операций коммандос, которые различаются по степени тяжести и могут отбросить способность Тегерана к созданию ядерного оружия всего на несколько месяцев, год или больше", - добавили источники.

В Reuters добавляют, что пока непонятно, решится ли Израиль на такой удар, особенно с началом переговоров о ядерной сделке. Поэтому такое решение, скорее всего, оттолкнет Трампа и может угрожать поддержке Израиля со стороны США.

В то же время в Совете нацбезопасности США прокомментировали информацию о вероятных ударах. Там сослались на заявление Трампа, когда он сказал журналистам, что не спешит поддерживать военные действия против Тегерана.

"Я думаю, что у Ирана есть шанс иметь великую страну и жить счастливо без смерти. Это мой первый вариант. Если будет второй вариант, я думаю, что это будет очень плохо для Ирана, и я думаю, что Иран хочет поговорить", - отметил он.

В свою очередь израильский чиновник рассказал Reuters, что пока никакого решения относительно израильского удара еще не принято.

Также иранский чиновник по вопросам безопасности добавил, что Тегеран знает о планах Израиля, поэтому такая атака спровоцирует "жесткий и непоколебимый ответ со стороны Ирана".

"У нас есть разведданные из надежных источников, что Израиль планирует масштабную атаку на ядерные объекты Ирана. Это связано с недовольством дипломатическими усилиями по ядерной программе Ирана, а также с потребностью Нетаньяху в конфликте как средстве политического выживания", - подчеркнул чиновник в интервью агентству Reuters.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что его страна расширяет военную операцию в секторе Газа. Речь идет об операции "Сила и меч", в ходе которой израильские войска "уничтожают террористов и инфраструктуру террора, зачищают территорию и берут под контроль большие районы, которые будут включены в зоны безопасности Государства Израиль".

Также сообщалось, что в Иране назвали главное условие для подписания ядерной сделки с США. В стране отметили, если США продемонстрируют серьезность намерений и не будут выдвигать нереалистичных требований, достижение соглашения возможно.

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