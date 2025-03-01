По словам аналитика, то, что сейчас делает Трамп, было прогнозируемо.

Украину заставляют заранее согласиться с невыгодными для нее условиями для начала переговоров, в то же время с Россией готовы говорить без каких-либо ультиматумов. Об этом заявил аналитик, политтехнолог Алексей Голобуцкий сказал в эфире "Киев24".

"Конечно, эта ситуация ненормальная и она могла закончиться тем, что Трамп триумфально сказал бы, что надо выходить из Запорожской и Херсонской областей, надо нейтральный статус, надо делать русский вторым государственным языком, возвращать русскую православную церковь и "это замечательная победа", главное, что не стреляют", - объяснил эксперт.

Голобуцкий заявил, что ссора между президентами США и Украины, которая состоялась 28 февраля, не является катастрофой.

"Я не считаю это катастрофой, поскольку Трамп не является решением нашей проблемы, а все то, что он сейчас делает, было прогнозируемо", - отметил аналитик.

Переговоры Зеленского и Трампа - что известно

Как писал УНИАН, 28 февраля во время своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский жестко поспорил с американским лидером Дональдом Трампом.

В частности Трамп заявил, что Зеленский должен быть благодарным Штатам, ведь он "не имеет нужных карт на руках" и не может говорить Вашингтону "хочу то - хочу се". В ответ на это украинский президент сказал ему, что приехал в США "не в карты играть".

После чего Трамп отметил, что без помощи США Россия бы захватила Украину за две недели, на что Зеленский ответил, что слышал "о трех днях". Завершился спор словами Трампа: "Или мы подписываем соглашение, или мы уходим".

После этой ссоры Зеленский досрочно покинул Белый дом. Кроме того, была отменена ранее запланированная пресс-конференция Зеленского и Трампа.

"После открытого обмена ударами в Белом доме Дональд Трамп досрочно выгнал президента Украины Владимира Зеленского из Белого дома", - написало издание Reuters.

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