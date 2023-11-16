В Минфине США отметили, что такие санкции помогут ограничить влияние России на Балканах

Соединенные Штаты в четверг ввели новые санкции против 10 человек, направленные на сдерживание российского влияния на Западных Балканах.

Как сообщило Министерство финансов США, также введены санкции против 20 организаций, в том числе 11 зарегистрированных в России, связанных с Западными Балканами и Россией. Другие подсанкционные организации расположены в Северной Македонии, Либерии и Объединенных Арабских Эмиратах. Целью также стали три зарегистрированных в Либерии нефтяных танкера.

Под санкции попали граждане Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Северной Македонии.

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Больше всего подсанкционных лиц - в Сербии

Под санкции попал Саво Цвиетинович, представитель политической партии, возглавляемой президентом Сербии Милорадом Додиком, который уже находится под санкциями США за вероятную коррупцию. Цвиетинович также является представителем фирмы, принадлежащей бывшему заместителю начальника ВВС России и которая "способствовала незаконной передаче" украинских вертолетных двигателей в Россию, говорится в заявлении.

Кроме того, мишенью стал Петар Джокич, министр промышленности, энергетики и горнодобывающей промышленности при Додике, подписавший соглашение с хорватским коллегой о строительстве трубопровода из Хорватии к российскому нефтеперерабатывающему заводу в Сербии.

Под санкции также попал глава представительства Сербии в России Душко Перович. Он попал под санкции за лоббирование встреч между президентом Сербии Милорадом Додиком и президентом России Владимиром Путиным. Он также выступал посредником между правительством Сербии и неназванным российским миллиардером и работал на две фирмы миллиардера, сообщило Министерство финансов.

Кроме того в санкционный список попал Миша Вачич, президент Сербской правой партии в Сербии. В сентябре 2022 года Вачич был наблюдателем на российских фиктивных референдумах относительно якобы аннексии оккупированных Россией регионов Украины.

Ведомство также наложило санкции на основателя партии Ненада Поповича и его многочисленные компании и холдинги в Сербии и России, которые помогают российской экономике.

В Черногории под санкции США попали криминальные авторитеты Миодраг Давыдович и Бранислав Микунович, деятельность которых способствовала попыткам России скомпрометировать независимость демократических институтов на Балканах.

В Северной Македонии под санкции попал бизнесмен Сергей Самсоненко, который имеет двойное гражданство России и Северной Македонии и причастен к отмыванию денег. В санкционный список также внесена его жена Ирина.

Отмечается, что санкции замораживают все имущество и другие активы, которые являются объектами преступления в Соединенных Штатах или контролируются гражданами США, и вообще запрещают американцам вести с ними бизнес.

Санкции против России

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия подготовила 12-й пакет санкций против России, включающий эмбарго на российские алмазы, ужесточение требований по соблюдению ранее введенных санкций, ограничение на экспорт и импорт ряда товаров на сумму около 5 млрд евро. Санкции также коснутся около 120 физических и юридических лиц. Среди них, как определили СМИ, сын Дмитрия Медведева и племянница Владимира Путина.

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