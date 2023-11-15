Российское государство до сих пор вело определенный бизнес на чешской территории.

Чехия заморозила государственные активы России, которые до сих пор находились на территории этой страны и не попали под санкции.

"По моему предложению Правительство сегодня одобрило замораживание российских государственных активов в Чехии. На этом коммерческая деятельность, из которой Россия финансирует убийства украинцев, заканчивается", - сообщил в Твиттере глава МИД Чехии Ян Липавский.

Как пишет издание Novinky, на пресс-конференции министр пояснил, что речь идет об активах "Предприятия по управлению активами за рубежом", принадлежащего администрации президента РФ.

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"Компания является юридическим лицом, из которого финансируется российский режим, который убивает мирное население в Украине", - отметил Липавский на пресс-конференции.

По его словам, под санкции попала преимущественно недвижимость в Праге и Карловых Варах. Эти объекты будут заблокированы, чтобы их нельзя было продать. Лица, арендующие у россиян эти здания, могут и дальше остаться там, но теперь они должны платить аренду на специальный счет, который находится под санкционными ограничениями и не доступен для россиян.

Липавский призвал другие страны Европы поступить аналогично с российскими активами, которые до сих пор остаются на их территории.

Санкции против России - последние новости

Как писал УНИАН, в 12-м пакете европейских санкций против России среди прочего будет введен запрет на импорт российских алмазов, скорректированы нефтяные санкции и расширен запрет на экспорт в РФ станков. Сейчас этот санкционный пакет проходит внутренние процедуры согласования в ЕС.

Также мы рассказывали, что Дания может заблокировать проход для российских нефтяных танкеров через свои воды, то есть фактически заблокирует россиянам проход между Балтийским морем и Атлантикой. Все из-за того, что Россия продает свою нефть выше установленного порога цен.

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