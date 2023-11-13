В среду может быть одобрена регуляция для стран-членов ЕС с целью воплощения новых ограничительных мер.

Работа над 12-м пакетом санкций против России завершается. Ограничительные меры против России будут как персональными, так и экономическими и секторальными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Высокий представитель ЕС уточнил, что будет, в частности, введено больше санкций против физических лиц, применены новые запреты на российский экспорт, и среди прочего - запрет на российские алмазы, ужесточение верхнего предела цен на нефть для уменьшения прибылей России, а также будут введены новые меры против обхода ранее введенных санкций.

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Он сказал, что предложения по 12-му пакету санкций должны быть одобрены вместе с регуляцией, необходимой для воплощения этих санкций.

По его словам, сейчас завершается подготовка последних деталей этого пакета, а затем должно состояться одобрение соответствующих мер и регуляции с руководящими принципами для стран-членов ЕС по введению ограничительных мер.

Боррель подчеркнул, что эта регуляция может быть одобрена в среду по совместному предложению от него и Европейской комиссии в Совет ЕС.

Санкции против России - что известно

Как сообщал УНИАН, 21 июня в Европейском Союзе согласовали 11-й пакет антироссийских санкций. С момента принятия последнего пакета антироссийских санкций ЕС уже прошло четыре месяца, и эта пауза уже вызвала беспокойство украинских властей.

В сентябре стало известно о начале подготовки к введению нового пакета санкций против России. Ожидалось, что Европа может наконец передать на нужды Украины замороженные российские активы.

В октябре президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла подробности о подготовке 12-го пакета санкций. В частности, санкции будут предусматривать более жесткие меры по верхнему пределу цен на нефть.

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