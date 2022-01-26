Глава МИД Украины заверил, что Украина и США одинаково оценивают потенциальный риск, но в нашей стране учитывают все возможные сценарии развития событий, а в Штатах больше делают акцент на вероятности военного вторжения РФ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил разницу заявлений Украины и США о возможности более глубокого вторжения Российской Федерации на украинские территории с применением войск, стянутых Россией к границам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба заявил во время онлайн-брифинга.

"Российские войска могут атаковать Украину в любое время с 2014 года, когда они уже осуществили военный захват Крыма и вторжение в восточную часть Украины. Вследствие этого вторжения они до сих пор осуществляют эффективный контроль над определенными районами Донецкой и Луганской областей. Мы имеем единую позицию с Соединенными Штатами в оценке рисков безопасности и ситуации. Разница между ними и нами заключается в том, что мы концентрируем внимание на каждый и любой сценарий, которые мы должны учитывать, поскольку Россия имеет достаточно изящный набор инструментария для оказания давления на Украину, когда Соединенные Штаты конкретно подчеркивают вероятность военного вторжения в Украину", – сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что Украина поддерживает тесный контакт не только с США, но и с другими партнерами для обмена информацией, обновления оценки ситуации с безопасностью. "И ничего нет, чего не знают наши партнеры, или чего не знаем мы о текущей ситуации безопасности на месте", – заявил Кулеба.

Читайте такжеУкраина обратилась к ООН и Европарламенту из-за угрозы вторжения России"Мы все понимаем, что риски растут, и на самом деле не имеет значения, как много раз в день мы будем повторять о неизбежности вторжения или о любом другом сценарии, мы сейчас должны быть сосредоточены на подготовке и укреплении нашего потенциала для сдерживания любого сценария и типа агрессивных действий, которые Россия будет осуществлять против Украины", – сказал Кулеба.

Напомним, 18 января в Белом доме заявили, что Российская Федерация может напасть на Украину в любой момент.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в нашей армии, в нашей Украине, "не накручивать самих себя, на все реагировать мудро, не эмоционально, головой, не сердцем, не кричать "все пропало", а знать, что все под контролем, и все идет по плану".

"Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять, нужно выдохнуть, успокоиться. Не бежать за гречкой и спичками. Всем СМИ быть именно средствами массовой информации, а не массовой истерии. В погоне за хайпом не помогать врагу", – подчеркнул президент.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что полномасштабное наступление на Украину физически невозможно.

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