МИД работает над организацией возвращения остальных украинцев, обратившихся за помощью.

Рейсовый самолет из Казахстана с 33 украинцами на борту сегодня вечером приземлился в Киеве.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

"Рейсовый самолет из Нур-Султана с 33-ю украинцами вскоре сядет в Киеве. Следующие рейсы из этого города запланированы на 13 и 16 января, - отметил глава МИД. - Работаем над организацией возвращения остальных украинцев, которые обратились за помощью, особенно в Алматы".

Министр добавил, что "Украина не бросает своих, это незыблемый принцип".

Как свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта "Борисполь", самолет из Нур-Султана прибыл в 20:42 по киевскому времени. Рейс выполнялся совместно авиакомпаниями МАУ и Air Astana.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства иностранных дел Украины, украинцев нет среди погибших, пострадавших или задержанных во время массовых мероприятий в Казахстане. Украинское посольство оказывает консульскую помощь гражданам, которые из-за отмены авиарейсов не могут покинуть страну.

В частности, в Алматы сейчас "застряли" 116 человек, из-за того, что Международный аэропорт Алматы приостановил обслуживание гражданских самолетов, поскольку используется для военно-транспортной авиации государств-членов ОДКБ.

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Ситуация в Казахстане

В Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.

Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

5 января правительство Казахстана ушло в отставку. По всей стране был введен режим чрезвычайного положения. Самая сложная ситуация сложилась в Алматы, где демонстранты захватили здания городской администрации, прокуратуры, аэропорт.

В ночь на 6 января начались грабежи, после чего президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи в наведении порядка" в ОДКБ. Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан уже отправили своих военных в Казахстан.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он отметил, что мирные переговоры с "вооруженными и подготовленными бандитами" неуместны, поэтому их нужно уничтожать, это будет сделано в ближайшее время.

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