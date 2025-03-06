Путин назначил посла России в Соединенных Штатах

Появился соответствующий указ российского диктатора.

Послом России в Соединенных Штатах Америки стал Александр Дарчиев. Появился соответствующий указ российского диктатора Владимира Путина. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на портал правовых актов.

"Назначить Дарчиева Александра Никитича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и Постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству", - говорится в тексте указа.

Известно, что Дарчиев до этого был директором Департамента Северной Атлантики Министерства иностранных дел России. Он возглавлял российскую делегацию на переговорах с США в Стамбуле 28 февраля 2025 года. Именно тогда США и передали российской стороне официальную ному с агреманом о назначении Дарчиева.

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Еще раньше новоназначенный посол работал главой дипмиссии России в Канаде.

Последний посол РФ в США Анатолий Антонов покинул свой пост еще в октябре 2024 года.

Сближение РФ и США: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Россия и США договорились принуждать Украину к капитуляции. Так считает эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара. По его словам, в администрации президента США Трампа хотят использовать короткое или среднее перемирие в Украине для того, чтобы снимать санкции с России.

По мнению военного аналитика Михаила Самуся, если Трамп остановит поставки Украине ракет для Patriot, он станет соучастником военного преступления РФ. Ведь, говорит он, в Украине системы Patriot защищают преимущественно города, а не войска, то есть Patriot почти не участвуют в боевых действиях, а защищают гражданское население.

Также экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказал мнение, что, будучи уверенным в том, что Россия не представляет угрозы, президент США Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс могут разрушить мировой порядок. Уоллес предупредил, что от политики Трампа выиграют только Россия, Китай и экстремисты по всему миру.

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