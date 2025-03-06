Впереди Украину ждут "очень тяжелые времена", отметил Александр Хара.

Россия и США договорились об алгоритме, как они будут принуждать Украину к капитуляции. Такое мнение в интервью УНИАН высказал эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

"Цель - это сближение, перезагрузка отношений между США и Россией. Потому что американцы напрасно надеются оттянуть Россию от Китая", - заявил он.

По его словам, в администрации президента США Дональда Трампа хотят использовать короткое или среднее перемирие в Украине для того, чтобы снимать санкции с России:

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"Они понимают, что у Путина плохие дела, и они хотят его спасти. И надеются на его благодарность, что он отойдет от Китая и будет помогать им на Ближнем Востоке сдерживать Иран и обеспечивать безопасность Израиля. Это напрасные надежды".

Эксперт выразил уверенность, что решение Трампа о прекращении военной помощи Украине - это наказание за нежелание Украины повиноваться и идти на капитуляцию.

"И здесь не Зеленский виноват. И дальше это давление будет усиливаться, поэтому впереди нас ждут очень тяжелые времена", - спрогнозировал Александр Хара.

Перемирие на месяц в Украине

Он считает, что введение в Украине перемирия на месяц по предложению Британии и Франции не сулит ничего положительного.

"Я не верю в это, как любой нормальный украинец. Россиянам веры не может быть, - заявил он. - Не думаю, что это будет что-то положительное. Во-первых, это не будет означать отмену военного положения. Это будет означать, что наши военные будут на местах. Возможно, будет какая-то ротация или тренировки. То есть это небольшая пауза. Но большие силы мы не будем оттягивать от фронта, особенно от самых сложных участков, поскольку уверен, это прекращение огня будет сорвано россиянами - здесь без сомнения, и потом нас будут обвинять и россияне, и американцы".

Что касается самого факта предложения, то, по мнению эксперта европейцы говорят о перемирии исключительно для того, чтобы "затянуть" американцев:

"Потому что без них у европейцев недостаточно сил и средств, недостаточно способности разведки и так далее. Они хотят использовать трамповскую риторику для того, чтобы Америка все же не оставила Европу, а помогала странам Европы сдерживать Путина".

Напомним, как писал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон предлагают ввести в Украине перемирие на месяц, которое будет действовать "в воздухе, на морях и в энергетике".

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