Украина не может обойтись без помощи США, считает Иван Ступак.

Украине не стоит давить на США, требуя от них гарантии безопасности после завершения войны. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"Если Соединенные Штаты категорически отклоняют вопрос о гарантиях для Украины, то его надо снять с повестки дня. Мы таким образом просто раздразним Соединенные Штаты. Я думаю, это неправильно. Мы видим, что реагируют нервно на эти гарантии", - сказал Ступак.

В то же время он добавил, что Украина может завернуть гарантии безопасности в "новую обложку". В частности, Киев может предложить Вашингтону совместное производство оружия.

Видео дня

"Например, окей, без гарантий. Но вот, как вы смотрите на другую опцию? А вдруг вы согласитесь на то, чтобы предоставить Украине лицензию на сборку определенных видов вооружения на территории Украины. Например, 70% компании принадлежит американскому капиталу, 30% Украине", - предположил Ступак.

Он отметил, что речь может идти не о каких-то сверхсовременных единицах вооружения, а более упрощенных. По мнению эксперта, Киеву это может помочь.

Также эксперт прокомментировал приостановление передачи помощи от США.

"Очень не хочется оставаться самим, без помощи США. Даже если взять за базу, как западная пресса приводила, что 20% помощи от США. Это много, не 2%. Это местами очень важно, это и Patriot, и разведка, и связь, и софт для самолетов. Я убежден, что нам надо примиряться с США. Нравится нам это или не нравится. Но в мире никто никогда не ссорился с США. Несмотря на то, что там происходит. Мы видим, какие проблемы. Но мы не можем обойтись без Соединенных штатов", - отметил Ступак.

Гарантии безопасности для Украины: важные новости

Накануне президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что прекращение огня без гарантий безопасности для Украины невозможно. Дело в том, что опыт предыдущих договоренностей о прекращении огня в 2014-2022 годах показывает, что Россия всегда этот режим срывает.

Между тем советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолц накануне заявил, что Соединенные штаты пока не могут предоставить Украине гарантии безопасности. В то же время он отметил, что во время переговоров территориальные уступки от Украины потребуют от России уступок по гарантиям безопасности.

Между тем президент Финляндии Александр Стубб призвал гарантировать Украине вступление в НАТО в случае, если Россия снова атакует украинцев после достижения мира. По его словам, это было бы достаточно сильной гарантией безопасности для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: