Он считает, что на данном этапе даже если бы Европа захотела предоставить нам больше систем SAMP-T, она не смогла бы этого сделать, ведь их просто физически нет.

Прекращение поставок нам ПВО и всего, что с этим связано, - это действительно опасно и может иметь катастрофические последствия. Такое мнение высказал военный аналитик Михаил Самусь.

Он убежден, что это повлечет проблемы для защиты наших городов и прежде всего гражданского населения.

"Американцы предоставили нам уникальную систему Patriot, которая может сбивать баллистику. Все остальные системы можно заменить. Тот же зенитный ракетный комплекс NASAMS можно заменить немецкими IRIS-T. Кроме того, NASAMS есть у некоторых скандинавских стран. Поэтому, возможно, некоторое время они смогут поставлять нам ракеты для них. Характеристики и функционал этой системы можно заменить", - заявил эксперт в интервью hromadske.

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По его словам, с системой ПВО Patriot все иначе.

"В Европе есть аналогичная система, которая тоже может сбивать баллистические цели. Это - SAMP-T. Впрочем, парадокс в том, что в свое время Германия и Польша выбрали на тендере именно систему ПВО Patriot как основную систему будущего европейского щита, который будет защищать небо над континентом. И поэтому инвестиции в производство SAMP-T были незначительными. Из-за этого не было произведено достаточно этих систем", - пояснил Самусь.

По его мнению, теперь ситуация кардинально меняется.

"Возможно, немцам с поляками придется отказываться от Patriot и начать инвестировать в производство европейской системы, чтобы не зависеть от настроения одного дяди из-за океана. Европейцы должны иметь свою систему ПВО, которая сможет защищать их от всех имеющихся видов вооружения России. SAMP-T могут сбивать баллистику, но их не так много было произведено. Есть всего несколько штук, одна из которых уже работает в Украине. Также нам должны поставить еще одну, но суть в том, что их очень мало. Надо наращивать производство и увеличивать инвестиции в выпуск этих систем. И тогда через несколько лет у нас их будет достаточно", - сказал аналитик.

Он считает, что на данном этапе даже если бы Европа захотела предоставить нам больше систем SAMP-T, она не смогла бы этого сделать, ведь их просто физически нет. Эксперт добавил:

"Если Трамп остановит поставки Украине ракет для Patriot, он станет соучастником военного преступления. В Украине системы Patriot защищают преимущественно города. Они не защищают войска. То есть Patriot почти не участвуют в боевых действиях, а защищают гражданское население. Без них российский лидер Владимир Путин уже поразносил бы наши города-миллионники своими "Искандерами" и корейскими баллистическими ракетами. Я сомневаюсь, что Трамп это понимает, но без систем Patriot Путин получит возможность бить по украинским городам и наносить удары именно по гражданскому населению. Ответственными за это будут Соединенные Штаты Америки, которые по сути станут соучастниками военных преступлений России".

По его словам, если американцы хотят принудить нас к капитуляции, то должны понимать, что их действия приведут к убийствам гражданского населения.

"Это должно быть зафиксировано. Если американцы поддержат остановку военной помощи Украине, то эта страна не сможет больше называться лидером демократического мира", - добавил он.

Что будет, если в Украине закончатся ракеты для Patriot

Решение президента США Дональда Трампа о прекращении военной помощи Украине может оставить миллионы мирных жителей беззащитными перед российскими баллистическими ракетами. Об этом писало издание CNN.

Как отмечалось, у Украины есть только один способ защитить себя от этих ракет России - американские ЗРК Patriot, боеприпасы для которых из-за паузы в военных поставках могут вскоре закончиться.

По словам украинских солдат, именно риск отсутствия ракет для комплексов Patriot, защищающих их семьи и близких в городах, беспокоит их больше всего.

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