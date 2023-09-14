Россия опиралась на эти компании Россия при импорте "столь необходимых товаров двойного назначения".

Администрация Джо Байдена намерена ввести санкции против пяти турецких компании и одного гражданина Турции, которые помогали в обходе санкции против РФ.

Как пишет Reuters, казначейство США включит в перечень компании Margiana Insaat Dis Ticaret и Demirci Bilisim Ticaret Sanayi. Оно считает, что Россия опиралась на эти компании Россия при импорте "столь необходимых товаров двойного назначения".

Первая компания осуществила сотни поставок российским предприятиям для производства беспилотников, вторая – отправляла в Россию датчики и измерительные инструменты. Госдепартамент США введет санкции против компании Denkar Ship Construction за предоставление услуг по судоремонту ранее подпавших под санкции судов компании, связанной с Минобороны РФ.

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Санкции введут в отношении турецкого судостроительного агентства ID Ship Agency и его владельца Илькера Догруйола, а также компании CTL Limited. Она была посредником для поставок электронных компонентов американского и европейского производства.

Обход санкций Россией через Турцию

Россия сумела преодолеть санкции и экспортный контроль, чтобы увеличить производство ракет за пределы довоенного уровня.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на официальные лица США, Европы и Украины. Следовательно, Украина теперь особенно уязвима к усиленным атакам в ближайшие месяцы.

Менее чем через год после начала войны Россия возобновила торговлю критически важными комплектующими, направив их через такие страны, как Армения и Турция. Американские и европейские регуляторы пытались сотрудничать, чтобы ограничить экспорт чипов в Россию, но им было трудно остановить поток через страны, связанные с Москвой.

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