По словам израильского премьера, главными целями войны являются уничтожение ХАМАС, возвращение домой всех заложников и обеспечение того, чтобы анклав "никогда снова не стал угрозой для Израиля".

На фоне переговоров о продлении режима прекращения огня в секторе Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на том, что Израиль возобновит свою военную кампанию по свержению палестинской группировки ХАМАС. Об этом информирует The Times of Israel.

В частности, по словам Нетаньяху, главными целями войны являются "уничтожение террористической" группы, управляющей Газой, возвращение домой всех заложников, захваченных во время резни 7 октября, и обеспечение того, чтобы анклав "никогда снова не стал угрозой для Израиля".

Издание отмечает, что перед ожидаемым освобождением шестой группы заложников этим вечером Нетаньяху приветствует возвращение похищенных израильтян, которое, по его словам, на прошлой неделе звучало "мнимым".

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"В последние дни я слышал вопрос: вернется ли Израиль к боевым действиям после завершения этого этапа возвращения наших заложников? Мой ответ - однозначно да. Мы не сможем не вернуться к борьбе до конца", - подчеркнул глава израильского правительства.

Война Израиля и ХАМАС - последние новости

В понедельник, 27 ноября, Израиль и ХАМАС договорились продлить перемирие.

"Была достигнута договоренность с братьями в Катаре и Египте о продлении временного гуманитарного перемирия еще на два дня на тех же условиях, что и в предыдущем перемирии", – сказал официальный представитель ХАМАС.

Также УНИАН сообщал, что накануне ХАМАС нарушил перемирие. Так, в Армии обороны Израиля заявили, что мачту ее военных на севере сектора Газа атаковали тремя взрывными устройствами.

При этом западные политики настаивают на том, что режим тишины должен продолжаться, ведь среди заложников, захваченных террористами 7 октября, немало людей с двойным гражданством.

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