Также США вместе с 20 другими странами будут следить за возможными нарушениями прав женщин в Афганистане.

США потребовали от "Талибана" разрешить всем желающим афганцам беспрепятственно покинуть страну.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман во время пресс-брифинга в Госдепартаменте, передает Голос Америки.

По ее словам, американские военные самолеты за последние сутки эвакуировали около 2 тысяч человек, однако поступают сообщения о препятствиях этому процессу со стороны талибов. Она отметила, что в целом США эвакуировали из Афганистана около 5 тыс. человек.

"Мы видели сообщения о том, что талибы, вопреки своим публичным заявлениям и обязательствам перед нашим правительством, не позволяют афганцам, желающим покинуть страну, добраться до аэропорта", - сказала Шерман.

США ожидают, что талибы позволят всем американским гражданам, гражданам третьих стран и всем желающим уехать афганцам сделать это безопасно и не подвергаясь преследованиям, сообщила Шерман.

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По словам Шерман, в Кабул скоро прибудет бывший посол США в Афганистане Джон Басс, а также командующий 82-й воздушно-десантной дивизией генерал-лейтенант Крис Донахью. Он будет координировать процесс эвакуации. В ближайшие дни Вашингтон намерен удвоить количество сотрудников посольства в Кабуле, чтобы эвакуировать из страны как можно больше людей, которые могут подвергнуться репрессиям со стороны талибов.

Помимо этого Шерман добавила, что США и их союзники будут продолжать бороться за права женщин в Афганистане.

"Вчера талибы провели пресс-конференцию, на которой заявили, что намерены разрешить женщинам работать и учиться, но только в рамках [правил шариата]. Соединенные Штаты и международное сообщество будут внимательно следить за тем, как будущее правительство в Афганистане будет обеспечивать права и свободы, на которые имеют право женщины и девочки в этой стране", - подчеркнула она.

По словам дипломата, США вместе с 20 другими странами будут мониторить возможные нарушения прав женщин в Афганистане.

"Мы будем использовать все имеющиеся у нас экономические, дипломатические и политические инструменты, чтобы заставить Талибан отвечать за свои слова", - добавила Шерман.

Талибан захватил власть в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти. Талибы намерены объявить о создании исламского эмирата Афганистан.

Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

По состоянию на вечер 17 августа уже 153 украинских гражданина, украинцы афганского происхождения, желали покинуть Афганистан.

18 августа самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, не смог сесть в Кабуле. Сейчас нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой.

Автор: Александр Топчий