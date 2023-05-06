Администрация Джозефа Байдена и союзники США все сильнее обеспокоены темпами военной модернизации Китая.

Администрация президента США Джозефа Байдена готовит для Тайваня пакет вооружения на сумму 500 миллионов долларов по ускоренной процедуре, которая использовалась для ускорения поставок вооружения в Украину.

В пакет войдут существующие запасы американского вооружения или вспомогательного оборудования в соответствии с так называемыми президентскими полномочиями по сокращению вооружений (Presidential Drawdown Authority), сообщает агентство Bloomberg cо ссылкой на свои источники.

"Использование ускоренной процедуры позволит США обойти зачастую длительный процесс заключения контрактов и производства вооружения, что привело к тому, что, по данным законодателей, в стране накопилось вооружения на сумму 19 миллиардов долларов, поставки которого были одобрены, но не поставлены на Тайвань", - пишет Bloomberg.

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Конгресс уполномочил администрацию Байдена использовать запасы вооружений на сумму до 1 миллиарда долларов для Тайваня согласно закону о разрешении на национальную оборону 2023 года, и законодатели жаловались, что администрация не спешит реализовать эти полномочия.

Официальный представитель Министерства обороны США подполковник Мартин Майнерс заявил, что в прошлом году был использован механизм Presidential Drawdown Authority, "чтобы оказать жизненно важную помощь в сфере безопасности для поддержки самообороны Тайваня". Подход администрации по-прежнему "согласуется с давней политикой США, изложенной в законе об отношениях с Тайванем", сказал Майнерс.

Как отмечает агентство, администрация Байдена и союзники США все сильнее обеспокоены темпами военной модернизации Китая и предупреждали, что руководство страны хочет, чтобы ее Вооруженные силы были готовы вторгнуться на Тайвань к 2027 году. Об этом заявляли министр обороны Ллойд Остин и директор национальной разведки Аврил Хейнс.

В Bloomberg предполагают, что этот шаг может разозлить власти Китая и подорвать усилия президента Джо Байдена по восстановлению стабильных контактов с Пекином.

Также сообщается, что США просили об организации встречи Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу в кулуарах форума в Сингапуре в июне.

Противостояние США и Китая из-за Тайваня – что известно

"Закон об отношениях с Тайванем" был принят 10 апреля 1979 года Конгрессом США для поддержки Тайваня, среди прочего, законом предусмотрены обязательства Вашингтона по обеспечению безопасности Тайваня.

Тайваньский вопрос является одним из самых чувствительных в отношениях между США и Китаем, поскольку Пекин считает Тайвань своей провинцией.

В августе 2022 году между КНР и Соединенными Штатами усилилось напряжение из-за визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин счел это нарушением своего суверенитета и провел около Тайваня масштабные военные учения.

Также китайская армия с привлечением авиации и флота проводила учения вокруг Тайваня в апреле этого года. Тогда стало известно, что Тайвань планирует закупить у Соединенных Штатов до 400 противокорабельных ракет наземного базирования Harpoon.

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