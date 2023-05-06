Администрация президента США Джозефа Байдена готовит для Тайваня пакет вооружения на сумму 500 миллионов долларов по ускоренной процедуре, которая использовалась для ускорения поставок вооружения в Украину.
В пакет войдут существующие запасы американского вооружения или вспомогательного оборудования в соответствии с так называемыми президентскими полномочиями по сокращению вооружений (Presidential Drawdown Authority), сообщает агентство Bloomberg cо ссылкой на свои источники.
"Использование ускоренной процедуры позволит США обойти зачастую длительный процесс заключения контрактов и производства вооружения, что привело к тому, что, по данным законодателей, в стране накопилось вооружения на сумму 19 миллиардов долларов, поставки которого были одобрены, но не поставлены на Тайвань", - пишет Bloomberg.
Конгресс уполномочил администрацию Байдена использовать запасы вооружений на сумму до 1 миллиарда долларов для Тайваня согласно закону о разрешении на национальную оборону 2023 года, и законодатели жаловались, что администрация не спешит реализовать эти полномочия.
Официальный представитель Министерства обороны США подполковник Мартин Майнерс заявил, что в прошлом году был использован механизм Presidential Drawdown Authority, "чтобы оказать жизненно важную помощь в сфере безопасности для поддержки самообороны Тайваня". Подход администрации по-прежнему "согласуется с давней политикой США, изложенной в законе об отношениях с Тайванем", сказал Майнерс.
Как отмечает агентство, администрация Байдена и союзники США все сильнее обеспокоены темпами военной модернизации Китая и предупреждали, что руководство страны хочет, чтобы ее Вооруженные силы были готовы вторгнуться на Тайвань к 2027 году. Об этом заявляли министр обороны Ллойд Остин и директор национальной разведки Аврил Хейнс.
В Bloomberg предполагают, что этот шаг может разозлить власти Китая и подорвать усилия президента Джо Байдена по восстановлению стабильных контактов с Пекином.
Также сообщается, что США просили об организации встречи Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу в кулуарах форума в Сингапуре в июне.
Противостояние США и Китая из-за Тайваня – что известно
"Закон об отношениях с Тайванем" был принят 10 апреля 1979 года Конгрессом США для поддержки Тайваня, среди прочего, законом предусмотрены обязательства Вашингтона по обеспечению безопасности Тайваня.
Тайваньский вопрос является одним из самых чувствительных в отношениях между США и Китаем, поскольку Пекин считает Тайвань своей провинцией.
В августе 2022 году между КНР и Соединенными Штатами усилилось напряжение из-за визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин счел это нарушением своего суверенитета и провел около Тайваня масштабные военные учения.
Также китайская армия с привлечением авиации и флота проводила учения вокруг Тайваня в апреле этого года. Тогда стало известно, что Тайвань планирует закупить у Соединенных Штатов до 400 противокорабельных ракет наземного базирования Harpoon.