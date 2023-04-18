Тайбэй хочет провести модернизацию своего вооружения.

Тайвань планирует закупить у Соединенных Штатов Америки до 400 противокорабельных ракет наземного базирования Harpoon. Как сообщает Bloomberg, Тайбэй сделает это перед лицом растущего риска вторжения со стороны Китая.

7 апреля Пентагон сообщил, что заключил контракт на продажу 400 противокорабаельных ракет. Сумма сделки достигла 1,17 млрд долларов, но в США не назвали, с кем именно заключили договор. Источники Bloomberg сообщают, что этим партнером является Тайвань.

Согласно заявлению Пентагона производство ракет планируется завершить к марту 2029-го года.

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США отказались прямо прокомментировать сделку. Однако в этом контексте представители Штатов сделали заявление по Тайваню.

"Соединенные Штаты предоставляют Тайваню оборонные изделия и услуги, необходимые для поддержания достаточного потенциала самообороны", - говорится в сообщении.

В этом месяце спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти принимал президента Тайваня Цай Ин вэнь в Калифорнии и подчеркнул необходимость ускорения поставок оружия на Тайвань перед лицом растущих угроз со стороны Китая.

Отметим, что Тайвань еще в 2020-м году планировал оформить это Соглашение "для модернизации своих войск".

Напряженная ситуация между Китаем и Тайванем: что известно из актуального

Как сообщал УНИАН 8 апреля, китайский флот окружил Тайвань во время масштабных учений. В КНР признались, что отрабатывали полную блокаду острова.

Тайвань опасается активности Китая. В МИД страны сообщили, что Пекин планирует объявить войну Тайбэю и захватить территории, которые считают "исконно своими".

Тайвань уступает Китаю в воздухе. В секретных данных Пентагона, появившихся в открытом доступе, отмечается, что КНР может за короткий период времени "завладеть тайваньским небом".

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