Американские солдаты и военная техника будут находиться в Латвии на ротационной основе без перерывов.

В ближайшие годы в Латвии будут постоянно дислоцированы артиллерийские и авиационные подразделения США.

Об этом сообщает DELFI со ссылкой на агентство LETA.

В частности, США утвердили план усиления военного присутствия в странах Балтии, который предполагает, что американские солдаты и военная техника будут находиться в Латвии на ротационной основе без перерывов.

Видео дня

В связи с этим планируется, что в ближайшие годы США обеспечат в Латвии постоянные присутствие переменных подразделений как на военной базе в Адажи, так и в Лиелварде.

Вместе с тем сказано, что это отвечает интересам Национальных вооруженных сил и внесет значительный вклад в сдерживание и оборону, а также улучшит взаимную совместимость между латвийскими и американскими вооруженными силами, отметили в Минобороны.

Справка УНИАН. В связи с аннексией Россией Крыма и начала войны на Донбассе на Варшавском саммите НАТО в 2016 году страны-члены решили сформировать и разместить в Эстонии, Латвии, Литве и Польше четыре многонациональные батальонные тактические группы численностью до 1 тысячи военнослужащих каждая.

Война в Украине: как реагируют страны НАТО

Кремль регулярно обвиняет НАТО в том, что Альянс якобы уже стал стороной конфликта, поскольку предоставляет Украине военную помощь и обучает украинских военных.

Однако от прямого участия в войне НАТО воздерживается. Отказывается Альянс и закрыть небо над Украиной – даже после падения ракет на территории Польши, являющейся членом НАТО, во время массового обстрела украинских территорий россиянами в прошлом месяце. Немецкая сторона объясняла, что решение мотивировано желанием НАТО избежать прямой конфронтации военно-политического блока с Российской Федерацией.

Также звучали мнения, что НАТО может ввести войска на территорию Украины, если Российская Федерация применит ядерное оружие.

Вас также могут заинтересовать новости: