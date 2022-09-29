В то же время вмешательство Альянса может ограничиться ракетами или авиацией.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что НАТО может ввести войска на территорию Украины, если Российская Федерация применит ядерное оружие.

Об этом шла речь в его интервью на радио RMF FM.

По словам Рау, в случае возможного ядерного удара РФ по Украине, ответ стран НАТО, вероятно, "свелся бы к общепринятому ответу в Украине" и был бы таким, каким его представил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Министр отметил, что при подобном сценарии нельзя исключать введение войск НАТО на территорию Украины, однако "это не будет необходимой процедурой". Так, Альян может ограничиться применением обычного вооружения — авиации или ракет, причем "не обязательно с украинской территории".

Угрозы России использовать ядерное оружие

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября пригрозил всему миру ядерным оружием.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил страну-оккупанта о последствиях такого решения.

"Если Россия пересечет эту черту, последствия для нее будут катастрофическими", - заявили он.

Бывший президент России Медведев уверен, что НАТО ничего не сделает, если РФ ударит по Украине ядерным оружием.

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