В Белом доме считают, что в выводах встречи Путина и Си Цзиньпина мало оптимизма.

Белый дом отверг заявление Китая о беспристрастности в отношении войны России против Украины.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что если Китай захочет сыграть конструктивную роль в завершении войны, то он воспользуется своим влиянием, чтобы убедить Россию прекратить ее. "Я не думаю, что вы можете разумно считать Китай беспристрастным в любом случае", - сказал он в комментарии CNN.

По его словам, официальные лица США все еще изучают формулировки совместного заявления, опубликованного после встречи Путина и Цзиньпина, но в выводах саммита мало оптимизма. "Мы не видели ничего из того, что они говорили, что они выдвигали, что дает нам надежду на то, что эта война закончится в ближайшее время", - добавил он.

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В то же время президент Джо Байден хочет сохранить открытыми линии связи с Китаем и поговорит с Си "в надлежащее время", сказал Кирби.

Встреча Цзиньпина и Путина

Напомним, что 20 марта лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

После встречи он заявил, что Китай придерживается объективной и беспристрастной позиции в вопросе урегулирования войны в Украине. Также Си Цзиньпин сказал, что их "мирный план" направлен на "активное содействие примирению и восстановлению переговоров".

Вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина передала властям Китая приглашение участвовать в реализации украинской формулы мира.

Известно, что с начала полномасштабной войны разговор между Зеленским и китайским лидером так и не состоялся. К этому призывала не только Украина, но и США.

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