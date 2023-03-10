Комментарий по этому поводу дал спикер Госдепа Нед Прайс.

В США отреагировали на решение властей Грузии отозвать скандальный законопроект об иностранных агентах и призвали власть сосредоточить усилия на вступлении в ЕС.

Волнения в Грузии прокомментировал представитель Государственного департамента США Нед Прайс во время своего брифинга в Белом доме. По его словам, местные власти должны окончательно отказаться от намерений применить этот закон против народа Грузии.

"Мы приветствуем решение об отзыве проекта закона об "иностранном влиянии" и в то же время призываем провластную партию официально отказаться от него, и впредь, не поддерживать таких законопроектов, ведь они несовместимы с грузинскими и евроатлантическими ценностями, а также защитой фундаментальных свобод", - заявил он.

Он подчеркнул, что Вашингтон поощряет политических лидеров Грузии в их стремлении стать частью ЕС и предлагает вместе проработать реформы, без реализации которых страна не сможет получить статус кандидата в члены организации. Он подчеркнул, что именно этого хочет грузинский народ.

Грузинский народ стремится в ЕС - участники митингов поставили новое условие

Напомним, что 9 марта провластные партии "Грузинская мечта" и "Сила народа" обнародовали совместное заявление по поводу того, что отзывают закон об "иноагентах". Документ вызвал бурную реакцию в грузинском обществе из-за своего очевидного пророссийского смысла.

Тогда парламентарии надеялись, что это успокоит общественность, которая начала открытое противостояние с властью на митингах 7 марта.

Однако народ Грузии выдвинул к парламентариям новые требования - завершить процедуру по отзыву законопроекта и взять усиленный внешнеполитический курс на вступление в ЕС. Граждане принесли с собой государственную символику и флаги ЕС на митинги, чтобы продемонстрировать свое единство с Европой.

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