Власти Грузии уверяют, что хотят по мере того, как спадет эмоциональный фон, лучше объяснить общественности, для чего был принят законопроект.

Политсоветы партий "Грузинская мечта", "Сила народа" и парламентского большинства обнародовали совместное заявление, в котором объявили об отзыве поддержанного ими скандального законопроекта об иностранных агентах.

Об этом сообщают Mtavari и Imedi News. Решение об отзыве законопроекта принято после проведения соответствующих консультаций провластного большинства.

"Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. К законопроекту был прикреплен ложный ярлык "российского закона", а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общества как отход от европейского курса", - говорится в заявлении.

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В провластном большинстве решили "безусловно, без каких-либо оговорок " отозвать поддержанный ими законопроект.

"Мы должны максимально заботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о прогрессе Грузии на пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего согражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", - говорится в заявлении.

При этом во власти хотят по мере того, как спадет эмоциональный фон, лучше объяснить общественности, для чего был принят законопроект и почему якобы "важно было обеспечить прозрачность иностранного влияния в нашей стране".

"Грузия сохранит мир и стабильность и продолжит достойно двигаться в Европу, что является принципиальным выбором грузинского общества", - говорится в заявлении.

Протесты в Грузии - что известно

Как сообщал УНИАН, после принятия 7 марта в первом чтении похожего на российский закона, объявляющего неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния", в Грузии начались массовые акции протеста. Грузинские силовики применили против митингующих слезоточивый газ и водометы.

Второй день акций протеста против "российского закона" в Грузии также сопровождался столкновениями силовиков с протестующими. В частности, силовики пытались отогнать людей от здания парламента, применяя, в частности, водометы и слезоточивый газ. Участники протеста выдвинули ультиматум властям, требуя отказаться от принятия "российского закона" и освободить всех задержанных во время акции 7 марта.

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