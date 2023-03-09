МВД Грузии заявило об освобождении 132 человек, задержанных на акциях 7-8 марта.

В ряде городов Грузии вечером 9 марта снова начались протесты. Они продолжаются в стране уже третий день подряд.

По сообщению "NEWS GEORGIA", люди собираются на протесты в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

Участники митингов требуют освобождения задержанных на акциях и доведения до конца процедуры отмены слушаний законопроекта об иноагентах в парламенте.

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Люди принесли с собой государственную символику и флаги ЕС и поют гимн.

В ответ МВД Грузии заявило об освобождении 132 человек, задержанных на акциях 7-8 марта.

Протесты в Грузии – что известно

Протесты в Грузии вспыхнули 7 марта, когда правящая партия "Грузинская мечта" одобрила в первом чтении "закон об иноагентах", ущемляющий работу свободной прессы. Такой же закон действует в России.

Митинги сопровождались нанесением ударов с обеих сторон. Протестующие бросали в сторону силовиков и админзданий камни и "коктейли Молотова", в ответ силовики разгоняли толпу слезоточивым газом и резиновыми пулями.

8 марта участники акции пытались штурмовать парламент и даже строили баррикады.

Оппозиция заявила, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока власти не учтут мнение общественности. Митингующие требовали отозвать скандальный законопроект и освободить всех задержанных.

9 марта "Грузинская мечта" пошла на уступки граждан и отозвала "закон об иноагентах".

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