Это будут сверхрекордные 858 миллиардов долларов военных расходов за год.

В Конгрессе обнародован законопроект о госфинансировании США на 1,7 триллиона долларов, куда, среди прочего, включена экстренная помощь Украине и союзникам по НАТО в размере 44,9 миллиарда долларов.

Как пишет Reuters, это будут сверхрекордные 858 миллиардов долларов военных расходов за год, что выше прошлогодних 740 миллиардов долларов, а также превышает запрос Байдена.

Лидеры в Сенате и Палате представителей стремятся принять законопроект и направить его президенту Джо Байдену к концу недели, чтобы не допустить перерывов в деятельности правительства.

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В случае если голосование затянется, неудача может привести к многомесячному противостоянию между республиканцами и демократами, когда республиканцы 3 января возьмут под свой контроль Палату представителей.

Выборы в США

Республиканцы получили большинство в Палате представителей на промежуточных выборах в Конгресс. В свою очередь, демократы сохранили контроль над Сенатом.

Американская пресса побаивается, что после такого успеха в Палату вернется идеология экс-президента США Дональда Трампа.

Также СМИ констатируют, что вопрос войны в Украине расколол республиканцев на два лагеря – трамписты уже намекают, что будут более требовательны к условиям выделения многомиллиардных средств.

Вместе с тем еще в ноябре республиканцы обещали двухпартийную поддержку Украине.

США выделили 25 траншей военной помощи начиная с августа 2021 года. Пакет на 400 миллионов долларов, предоставленный в ноябре, включал дополнительное вооружение, боеприпасы и оборудование.

Соединенные Штаты также направляют 53 миллиона долларов на ремонт электрических систем Украины, которые в последние недели сильно пострадали от российских ракетных ударов.

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