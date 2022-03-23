Вашингтон продолжает следить за действиями КНР.

США не располагают данными об оказании Китаем военной помощи России.

Об этом во время брифинга в Белом доме заявил советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Я не могу делать прогнозы на будущее. Что я могу сказать, так это то, что после этих встреч или после разговора президента с Си, мы не видели поставки военной техники Китаем России. Однако, конечно, это то, за чем мы внимательно следим. Мы продолжаем за этим следить. И президент объяснил Си последствия любого предоставление оборудования, и они очень хорошо понимают друг друга", - ответил Салливан.

Россия обратилась к Китаю за помощью в войне против Украины

Как узнало издание Financial Times, Китай уже "сигнализировал" Москве об оказании России по просьбе Путина финансовой и военной помощи в связи с войной против Украины и введенными санкциями.

Неизвестно только, собирается ли Китай поддерживать агрессию России в будущем и начал ли уже присылать запрошенную Кремлем помощь.

О запросе РФ к Китаю стало известно 13 марта. Однако в Москве и в Пекине это отрицали.

Сокрушительные санкции против России ввели после начала открытой войны РФ против Украины 24 февраля.

Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Отдельно ряд технологических гигантов заявили о выходе с российского рынка.

Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.

Также западные разведданные указывают на то, что у Путина исчерпываются ресурсы для ведения войны в живой силе и технике, поскольку предварительно Москва рассчитывала на "блицкриг" Украины.

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