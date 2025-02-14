В частности, это не исключено из повестки дня.

В Соединенных Штатах Америки не исключают потенциальное членство Украины в НАТО или договоренность о возвращении к границам, которые существовали до 2014 года. Об этом в интервью для Reuters в Мюнхене сказал Джон Коул, заместитель специального представителя по вопросам Украины Кита Келлога.

В частности, у американского чиновника спросили, уже исключено ли вероятное членство Украины в НАТО.

"Сейчас, это еще на повестке дня", - сообщил заместитель Келлога.

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Кроме того, он добавил, что возможное возвращение Украины к границам, которые существовали до 2014 года, тоже до сих пор на повестке дня.

Как отмечает издание, это противоречит комментариям министра обороны США Пита Гегсета относительно возможных мирных переговоров по прекращению войны.

Мирное соглашение между Украиной и РФ

Как сообщал УНИАН, ранее глава Пентагона Гегсет подчеркнул, что надо сначала признать, что возвращение к границам Украины, которые были до 2014 года, является нереалистичной целью. Также, по его словам, в США не верят, что членство Украины в НАТО будет реалистичным результатом урегулирования путем переговоров.

Также напомним, ранее Гегсет исключил развертывание в Украине миротворцев под эгидой НАТО.

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