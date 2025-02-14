Европейские миротворцы должны действовать самостоятельно, а не под эгидой НАТО, чтобы не спровоцировать действие статьи 5, отметил глава Пентагона.

США не будут разворачивать свои войска в Украине. Кроме того, европейские миротворцы не должны быть частью миссии НАТО, которая может спровоцировать статью 5 и, таким образом, военное вмешательство США. Об этом в четверг, 13 февраля, заявил министр обороны США Пит Хегсет в интервью Breitbart News.

Хегсет ответил критикам, которые говорят, что любая миротворческая миссия не под эгидой НАТО не сдержит российского диктатора Владимира Путина:

"Это вроде бы дешевый и простой аргумент... Это от тех же людей, которые не представили новых идей... Какая ваша идея - бесконечная окопная война?"

Хегсет сказал, что его роль в переговорах была "частью" всеобъемлющего подхода под руководством Трампа.

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"Вы увидите некоторые из разговоров, которые имел наш министр финансов, вице-президент и государственный секретарь с (президентом Украины Владимиром - УНИАН) Зеленским, которые, я думаю, продемонстрируют американские инвестиции и интерес к Украине, что имеет совсем другой уровень гарантии, чем просто: "Вы нам нравитесь, поэтому мы вас поддержим", - добавил он.

Миротворцы в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, перспектива заключения соглашения между Украиной и Россией ускорила обсуждение вопроса о миротворцах, которые были бы отправлены на линию фронта для поддержания мира, мониторинга прекращения огня и сдерживания России от будущей агрессии. Эта тема, несомненно, станет центральной на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 14 по 16 февраля.

Сообщается, что некоторые европейские страны, в частности страны Балтии, а также Франция и Великобритания, поднимали вопрос о возможности отправки своих войск в Украину. Однако высокопоставленные немецкие чиновники назвали эту идею преждевременной.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон рассматривают идею отправки британских и французских солдат в Украину в качестве миротворческой миссии после потенциального соглашения о прекращении войны. Президент Франции поддерживает этот подход и уже обсуждал его с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майкл Волц отметил, что США готовы активно действовать для окончания войны в Украине, однако послевоенные гарантии безопасности для Киева должна взять на себя Европа.

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